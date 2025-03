Cinco municípios suspendem aulas no sul do RS devido ao calor

Aulas em Pelotas, Rio Grande, Capão do Leão, São José do Norte e Turuçu retornam na segunda-feira. André Ávila / Agencia RBS

Cinco municípios da Região Sul suspenderam as aulas na rede municipal de ensino entre esta quinta (6) e sexta-feira (7), devido ao forte calor que atinge o Rio Grande do Sul: Pelotas, Rio Grande, Capão do Leão, São José do Norte e Turuçu.

A decisão em Pelotas deu-se por meio de decreto do Executivo, com base na previsão da Embrapa Clima Temperado, que indica sensação térmica de 39ºC nesta quinta-feira e 38ºC na sexta. É a primeira vez no ano que as aulas são suspensas na rede municipal desde que iniciaram, em 17 de fevereiro. São mais de 26 mil alunos matriculados.

Em Rio Grande, a prefeitura informou que a decisão foi tomada em conjunto com as diretorias das escolas. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação admitiu que algumas unidades não estão preparadas para receber os alunos nestes dias de calor extremo. A sensação térmica no município também se aproxima dos 40ºC, uma combinação da alta umidade com a onda de calor. A rede municipal de Rio Grande tem aproximadamente 20 mil alunos.

Nos cinco municípios, as aulas retornam normalmente na segunda-feira (10), quando a temperatura deve estar abaixo dos 25ºC na região, de acordo com a Climatempo. Apenas Turuçu informou quando as aulas serão recuperadas: nos dias 21, 22 e 23 de julho. No município de 3,4 mil habitantes, as aulas foram suspensas já na Quarta-feira de Cinzas.

Até quando vai o calorão?

A previsão é de que a atual onda de calor termine neste domingo (9), com máximas abaixo de 30ºC em praticamente todo o Rio Grande do Sul. As mínimas devem variar entre 10ºC e 15ºC. Em Porto Alegre, os termômetros não devem passar dos 27ºC. Já em Quaraí, uma das cidades mais quentes neste verão, a máxima deve ser de 26ºC, segundo projeção do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).