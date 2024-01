O governador do Estado, Eduardo Leite, anunciou nesta quarta-feira (10) um novo concurso público para a rede estadual de educação em 2024. Serão 3 mil vagas destinadas aos professores. O anúncio foi feito no mesmo dia em que o governador retomou o exercício do cargo, após férias e participação nos atos referentes ao 8 de janeiro em Brasília.