Texto traz recomendações sobre como proceder no calor extremo, estipulando cuidados e guiando a atuação de equipes e coordenadorias. André Ávila / Agencia RBS

Com as aulas da rede estadual do Rio Grande do Sul mantidas mesmo diante da previsão de altas temperaturas durante a terceira onda de calor, as coordenadorias regionais de educação (CREs) avaliam, caso a caso, as condições de manutenção das atividades nas escolas.

"As Coordenadorias Regionais de Educação têm autonomia para aprovar a readequação dos calendários letivos das escolas caso a estrutura da escola não comporte a manutenção das atividades escolares durante o período de altas temperaturas", afirma o documento enviado às escolas pela Secretaria Estadual da Educação (Seduc) do RS na última sexta-feira (21). A informação foi confirmada pela pasta em coletiva de imprensa nesta terça-feira (25).

O texto traz orientações para a rede escolar sobre como proceder no cenário de calor extremo, estipulando cuidados ao realizar as atividades e guiando a atuação de equipes e coordenadorias (veja íntegra ao final).

Os coordenadores regionais devem analisar as situações específicas em escolas localizadas em municípios com aumento significativo de temperatura, observando as condições – como fornecimento de energia elétrica, disponibilidade de climatizadores, como ventiladores em funcionamento, fornecimento de água potável –, de modo a preservar o bem-estar e a segurança da comunidade escolar.

O documento ressalta que, na ausência de condições seguras para as atividades, a CRE deve comunicar a situação à Seduc e garantir que a informação sobre a suspensão das aulas e a previsão de retorno das atividades seja repassada à comunidade escolar.

Acompanhamento pelas CREs

De acordo com a Seduc, as coordenadorias regionais acompanham diretamente as escolas. O órgão informou à reportagem de Zero Hora que as instituições comunicam a comunidade escolar sobre eventuais mudanças nas atividades por e-mail, redes sociais e WhatsApp.

Quatro CREs — das regiões de São Luiz Gonzaga, Caxias do Sul, Santo Ângelo e Santana do Livramento — responderam ao contato da reportagem e reforçaram que têm orientado as escolas. Situações específicas são tratadas individualmente para atender às particularidades de cada realidade.

Leia Mais Nova onda de calor extremo atinge o Rio Grande do Sul nos próximos dias; entenda os motivos

De modo geral, poucas escolas tiveram necessidade de alteração de funcionamento em função do calor, conforme as coordenadorias ouvidas.

— Por enquanto a gente tem seguido as orientações com relação à água, às atividades físicas, à alimentação, e não tivemos nada diferente por parte de nenhuma das nossas escolas — relata a coordenadora da CRE de Caxias do Sul, Cristina Boeira Fabris.

Na região de Santo Ângelo, foram repassadas informações pontuais para as escolas que não têm climatização total, informou a coordenadora Rosa Maria de Souza:

— Apenas duas escolas informaram que farão horário reduzido, além da realização das ações que foram orientadas.

Conforme o documento, as escolas devem utilizar os recursos financeiros do Agiliza/Autonomia Financeira para a preparação e adequação dos ambientes escolares, incluindo a aquisição de itens como garrafas de água mineral e/ou bebedouros, ventiladores para a climatização dos espaços, além de cortinas e protetores solares.

Confira as orientações para a comunidade escolar

O documento da Seduc endereçado às CREs e aos diretores de escola apresenta as seguintes recomendações:

Atividades escolares

Se necessário, antecipar ou adiar o horário de entrada e saída para evitar os momentos mais quentes

Durante períodos de calor extremo, as aulas de Educação Física devem ser ajustadas para garantir a segurança dos(as) estudantes. Sempre que possível, é recomendável realizá-las no início da manhã ou no final da tarde , priorizando locais cobertos ou sombreados

, priorizando locais cobertos ou sombreados As atividades físicas devem ser de menor intensidade, intercaladas com pausas para hidratação e descanso

Os(as) professores (as) devem estar atentos a possíveis sinais de desidratação e insolação, garantindo atendimento imediato aos estudantes

É essencial que os(as) estudantes utilizem roupas leves e garrafas individuais de água

Caso as temperaturas estejam excessivamente altas, é recomendável substituir as atividades físicas por alternativas mais leves , como atividades teóricas, debates sobre saúde e esportes, jogos de tabuleiro ou brincadeiras calmas

, como atividades teóricas, debates sobre saúde e esportes, jogos de tabuleiro ou brincadeiras calmas Em ambientes fechados, deve-se garantir ventilação adequada, e a escola deve monitorar a previsão do tempo para antecipar mudanças necessárias na programação

As Matrizes de Referência para o ano letivo 2025 apresentam de forma transversal um conjunto de práticas pedagógicas que visam conscientizar e preparar os estudantes para compreender e enfrentar os desafios das mudanças climáticas

A Educação Climática e a Justiça Ambiental são abordagens essenciais para desenvolver a consciência crítica e a responsabilidade socioambiental

Essas diretrizes também fortalecem a Educação Socioemocional. São, portanto, um convite à resiliência e à reconstrução , com foco no desenvolvimento integral dos estudantes e na preparação para os desafios futuros

, com foco no desenvolvimento integral dos estudantes e na preparação para os desafios futuros As Escolas Técnicas que exercem práticas pedagógicas em ambiente externo ou práticas com exposição ao calor devem evitar os horários de pico, atentando-se às condições dos estudantes e, caso necessário, reorganizando o formato da aula para garantir o bem-estar dos estudantes

É fundamental manter o diálogo com estudantes e responsáveis sobre os cuidados com a saúde no calor

A escola deve se preparar para adaptar o planejamento sempre que necessário, assegurando um ambiente seguro para a prática esportiva. A conscientização sobre os impactos do calor no corpo humano deve ser reforçada, garantindo que todos(as) estejam informados(as) e protegidos(as) durante as aulas

Adaptação de ambientes escolares

Sempre que possível, nos espaços de entrada e saída das escolas, direcionar estudantes, pais e/ou responsáveis para ambientes internos sem incidência de raios solares e fornecer pontos de hidratação

e fornecer pontos de hidratação Manter as salas de aula bem ventiladas, abrindo portas e janelas em horários em que os raios solares não estiverem intensos e utilizar persianas ou cortinas para reduzir a incidência solar

Utilizar ventiladores, climatizadores ou aparelhos de ar-condicionado, se disponíveis

Alimentação escolar

Durante os períodos de calor, é essencial redobrar os cuidados com a alimentação escolar, garantindo a saúde e o bem-estar dos alunos. A hidratação é um dos aspectos mais importantes, pois com o calor o corpo perde mais líquidos, o que pode causar desidratação. É fundamental que os estudantes tenham acesso constante a água potável durante todo o dia

durante todo o dia Uma dica é trazer de casa sua garrafinha para auxiliar no consumo de líquidos com maior frequência

É importante incentivar o consumo de alimentos leves e frescos , como frutas e saladas, que ajudam a repor nutrientes sem sobrecarregar o organismo

, como frutas e saladas, que ajudam a repor nutrientes sem sobrecarregar o organismo Alimentos pesados e gordurosos devem ser evitados, pois demandam mais energia para a digestão, aumentando o desconforto nos dias mais quentes

Também é necessário ter cuidados especiais no armazenamento dos alimentos, especialmente os perecíveis, para evitar contaminação e deterioração. O armazenamento em locais refrigerados, como geladeiras e freezers, é indispensável para manter a qualidade e segurança dos alimentos

especialmente os perecíveis, para evitar contaminação e deterioração. O armazenamento em locais refrigerados, como geladeiras e freezers, é indispensável para manter a qualidade e segurança dos alimentos Os alimentos devem ser preparados com higiene rigorosa , para prevenir a proliferação de bactérias e outros agentes patogênicos. O controle de temperatura dos alimentos prontos para consumo também é um cuidado fundamental

, para prevenir a proliferação de bactérias e outros agentes patogênicos. O controle de temperatura dos alimentos prontos para consumo também é um cuidado fundamental No caso de refeições preparadas, a orientação é consumir o mais rápido possível após o preparo ou mantê-las em temperaturas adequadas até o momento da refeição

A vigilância constante no ambiente escolar é essencial, visto que os dias quentes podem contribuir para o aumento de doenças alimentares. Dessa forma, a combinação de hidratação adequada, alimentação leve e cuidados com o armazenamento garante que os alunos possam aproveitar ao máximo sua rotina escolar, sem prejuízos à saúde

Bem-estar