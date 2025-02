Onda de calor deve deixar temperatura acima da média no RS pelos próximos 10 dias, projeta meteorologista do Inmet

Região Metropolitana deve registrar máxima de até 38°C. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A onda de calor deve persistir pelos próximos 10 dias no Rio Grande do Sul, com possibilidade de temperatura próxima aos 40°C em algumas regiões do Estado. É o que projeta o meteorologista Marcelo Schneider, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

— A semana vai ser de muito calor no Rio Grande do Sul. As temperaturas vão permanecer elevadas pelo menos nos próximos 10 dias no Estado — disse em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, nesta segunda-feira (24).

Conforme Schneider, municípios da Região Metropolitana e Vales devem registrar máximas entre 37°C e 38°C durante a tarde desta segunda. Na Metade Oeste, que abrange as regiões Central, Missões, Noroeste e parte da Campanha e Norte, os termômetros podem chegar aos 40°C.

Schneider projeta o pico de temperatura na Região Metropolitana entre terça (25) e quarta-feira (26), no fim da manhã e durante a tarde. Para a Fronteira Oeste e demais regiões, a expectativa é de que o calor seja mais intenso na quarta e na quinta (27).

A elevação é resultado da terceira onda de calor que atinge o Rio Grande do Sul em 2025. Dois alertas emitidos pelo Inmet na última semana indicam termômetros até 5°C acima da média.

— Entre terça, quarta, até o final de semana, as temperaturas ficam bastante elevadas.

Inmet emitiu dois alertas de perigo para onda de calor no Rio Grande do Sul, válidos até quarta-feira (26). Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Divulgação

Risco de chuva

O abafamento e o calor favorecem a formação de nuvens carregadas de chuva, que aumentam as possibilidades de temporal. Schneider aponta que há risco de "chuva isolada" durante toda a semana, com atenção ao início da noite.

A instabilidade deve atingir municípios da Metade Oeste já nesta segunda-feira, no fim da tarde. O aumento da umidade presente na atmosfera pode resultar em "temporais isolados" nos próximos dias.

— As chuvas vão ser isoladas, localizadas no meio da semana, (...) com o sol predominando. Se acontecerem algumas pancadas de chuva, elas ficam mais para o período do final da tarde — explica Schneider.

Máximas no RS desde 1910

43,8ºC - Quaraí (04/02/2025) 42,9ºC - Uruguaiana (27/02/2022) 42,6ºC - Jaguarão (01/01/1943) 42,5ºC - Quaraí (03/02/2025) 42,4ºC - Quaraí (23/01/2025), Dom Pedrito (janeiro de 1943, sem confirmação do dia) e São Luiz Gonzaga (16/01/1943) 42,3ºC - Santa Cruz do Sul (17/02/1929)