Área no entorno de escola que sofre com alagamentos precisa de regularização, diz prefeitura de Porto Alegre

Escola Humaitá foi construída em um nível abaixo da rua e do sistema de esgoto da região. Camila Hermes / Agencia RBS

Há três dias com áreas do pátio alagadas, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Humaitá, no bairro Sarandi, em Porto Alegre, acumula problemas de drenagem. Construída em um nível abaixo da rua e do sistema de esgoto da região, o local só deve ter toda a água retirada nesta quinta-feira (20). De acordo com a prefeitura da Capital, a área do entorno da instituição de ensino precisa de regularização fundiária para que trabalhos, como instalação de uma rede de drenagem e de bocas de lobo, sejam executados.

Conforme a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Smamus), a maior parte da área do Loteamento Senhor do Bom Fim, onde a escola está localizada, ainda não tem licenciamento. Ou seja, a prefeitura de Porto Alegre não autorizou oficialmente construções ali, por ser uma área utilizada por uma ocupação desde 1993.

Entretanto, o trecho em que a Escola Humaitá está é regularizado e é previsto no Plano Diretor de Porto Alegre, conforme a Smamus. A inclusão permite que o local receba ruas, praças e outros serviços públicos. O colégio foi fundado em 1958, anos antes da ocupação.

Em nota, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informou que a escola fica em um ponto suscetível a alagamentos em episódios de chuvas intensas e que "o local precisa de intervenção viária completa - incluindo instalação de rede de drenagem urbana". (Leia a nota na íntegra abaixo.)

Zero Hora voltou à escola nesta quarta-feira (19) e encontrou áreas ainda afetadas, com mau cheiro e a presença de animais mortos.

A diretora da escola, Aline Bittencourt da Silva, conversou com a reportagem durante a tarde desta quarta e mostrou a situação das salas em que não há mais água. Nestes locais, o chão foi tomado por areia e lodo, além de animais mortos, como baratas e sapos. Em contato com os profissionais que atuavam na drenagem, a diretora foi informada de que os técnicos estavam procurando o ponto que impactava na conclusão do serviço.

— Estávamos na expectativa de começar a limpeza nesta quinta para retomar as aulas na sexta. Cada dia em casa é um prejuízo a mais para essas crianças. O Dmae e a terceirizada estão trabalhando, mas o problema parece estar fora da escola. Eles estão tentando descobrir em qual ponto está a obstrução, mas o cheiro segue piorando — conta

A prefeitura de Porto Alegre confirma que para que obras estruturais sejam realizadas, como a instalação de uma rede de drenagem, é necessária a regularização fundiária da maior parte da região. A escola está localizada abaixo do nível da rua e das redes de drenagem da região, o que agrava o problema dos alagamentos.

Equipes do Dmae, além de um caminhão terceirizado, atuaram no local para drenar a área entre terça (18) e quarta-feira, mas o problema ainda persistia nesta tarde.

As aulas presenciais devem ser retomadas na sexta-feira (21), desde que a limpeza seja concluída em tempo, permitindo assim o retorno dos alunos às classes. A direção do colégio vai se reunir com a Secretaria Estadual da Educação (Seduc) nesta quinta para tratar sobre medidas de resolução do problema. A pasta afirma que monitora a situação por meio da 1ª Coordenadoria Regional de Educação.

Confira a nota do Dmae