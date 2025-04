"Não tinha nada o que fazer na hora", lembra motorista de carreta que tombou na ponte nova do Guaíba

Carreta que tombou na ponte nova do Guaíba se deslocava rumo a Camaquã, no Sul do RS.

A ventania que atingiu Porto Alegre na tarde de segunda-feira (31) fez com que uma carreta que atravessava a ponte nova sobre o Guaíba tombasse . O condutor do veículo é o caminhoneiro Osmar Miranda, que percorre as ruas do RS na boleia do seu caminhão desde 1977.

