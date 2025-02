Escola sem celular: alunos, professores e pais avaliam experiência com a nova lei em Passo Fundo

Os mais de 30 mil alunos de Passo Fundo passaram a conviver com uma nova realidade: lugar de celular é fora da escola . A restrição aos aparelhos em todas as escolas virou lei federal e foi sancionada pelo governo federal em 19 de fevereiro. Agora, instituições de ensino são obrigadas a orientar estudantes e capacitar educadores sobre o tema, mas há flexibilidade na participação da comunidade escolar para adequar as regras ao contexto local.

No dia a dia, a restrição já começa a gerar mudanças na rotina dos estudantes. Aluna do 7º ano do Instituto Cardeal Arcoverde, no bairro Petrópolis, Nicole Frederichs Paiva, 16 anos, ainda está se acostumando com as medidas — segundo ela, o uso do celular era constante. Uma semana depois do retorno às aulas, conta que já percebeu mudanças na relação entre ela e os colegas.