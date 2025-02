Mesmo com onda de calor, aulas serão mantidas na rede estadual do RS, anuncia secretária da Educação

Sindicato pediu nova suspensão das aulas devido às condições nas escolas com as temperaturas elevadas previstas para esta semana no Estado. André Ávila / Agencia RBS

A Secretaria Estadual da Educação (Seduc) do Rio Grande do Sul anunciou que as aulas estão mantidas na rede estadual, mesmo com a previsão de temperaturas elevados devido a uma terceira onda de calor. A decisão ocorreu após reunião com o Cpers (sindicato dos professores estaduais), na manhã desta terça-feira (25).

A medida foi anunciada pela titular da pasta, Raquel Teixeira, em coletiva de imprensa

— As aulas estão mantidas. Temos consciência da diversidade da nossa rede, com algumas escolas que estão muito bem e completamente preparadas, outras mais precárias, uma minoria — disse.

O encontro ocorreu após pedido do Cpers, na sexta-feira (21), para suspender as aulas devido ao calor extremo da terceira onda de calor que atinge o Estado.

No mesmo dia, a Seduc havia enviado orientações às escolas sobre como agir em caso de temperatura elevada, incluindo a alteração no período de início e saída das aulas, bem como o funcionamento das atividades.

— A orientação prevê essa autonomia de estudo caso a caso da definição. Eventualmente, em casos extremos, até de aula remota, o que não parece ser o caso agora porque nas casas dos nossos estudantes, nem sempre eles tem condição de internet para aulas remotas — disse Raquel.

Conforme Raquel, o sindicato afirma que há alguns ajustes necessários nas orientações.

— Eles entendem que talvez nesse protocolo de orientação das escolas ainda possa haver alguma melhoria. Pedi que analisassem e vão nos encaminhar — afirmou.

Novas reuniões estão previstas para serem realizadas, tendo o calor extremo e a situação das instituições de ensino na pauta.

— É a realidade ambiental do planeta. É uma demanda nova para qual temos que ter soluções o mais rápido possível. A conversa foi respeitosa, temos divergências, mas um compromisso com a escola pública de qualidade — revelou Raquel.

O Cpers não descarta ingressar com uma nova ação judicial para tentar suspender as aulas, como ocorreu no início do ano letivo, após uma liminar.

Terceira onda de calor

Conforme o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, Marcelo Schneider, a onda de calor deve persistir pelos próximos 10 dias, com temperatura de quase 40ºC na Metade Oeste, que abrange as regiões Central, Missões, Noroeste e parte da Campanha e Norte.

Para a Região Metropolitana e Vales, estão previstas máximas de 37ºC a 38ºC.

Orientações da Seduc para dias de calor extremo: