Das 2,3 mil escolas estaduais, 633 têm aparelhos de ar-condicionado, diz secretária da Educação do RS

Das 2.320 escolas mantidas pelo governo do Rio Grande do Sul, 633 têm aparelhos de ar-condicionado , segundo a secretária estadual da Educação, Raquel Teixeira. A responsável pela pasta deu entrevista nesta segunda-feira (10) à Rádio Gaúcha.

Veja trecho da entrevista:

Conforme Raquel Teixeira, o governo do Estado tem recursos para a compra de mais aparelhos de ar-condicionado. Contudo, as redes elétricas, segundo a secretária, não suportam a melhoria térmica.

Entenda

As aulas na rede estadual no RS começariam nesta segunda-feira (10). Em razão da onda de calor que atinge o Estado, o sindicato que representa os professores estaduais, o Cpers, entrou na Justiça pedindo o adiamento do início do ano letivo.