Senado aprova projeto que restringe o uso de celulares nas escolas

Plenário do Senado aprovou a proposta nesta quarta-feira.

O Senado aprovou nesta quarta-feira (18) o projeto de lei que prevê a restrição do uso de celulares em escolas do país . A proposta tramitou em regime de urgência, sem passar por comissões. Como já havia sido aprovado pela Câmara, vai à sanção presidencial.

O texto, com relatoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), permite a utilização dos aparelhos somente em situações de emergência, necessidade ou força maior. O texto também autoriza o uso de dispositivos eletrônicos pessoais em sala de aula para:

Conforme o g1 , a restrição é válida para todos os níveis do ensino básico.

Os alunos poderão levar os aparelhos, mas sem utilizá-los, nem mesmo em intervalos. A proposta tem apoio do Ministério da Educação e o intuito é que esteja em vigor já no início do próximo ano letivo.