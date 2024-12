Doação de sangue cai 40% no fim de ano em Passo Fundo; saiba como ajudar

A situação é a mesma tanto no Hemocentro quanto no Serviço de Hemoterapia do HSVP Comunicação HSVP Passo Fundo / Divulgação

Os bancos de sangue de Passo Fundo, no norte do Estado, calculam uma queda de 40% das doações durante o período de férias. A redução preocupa, uma vez que o estoque precisa estar em dia para atender a demanda que aumenta durante as festas.

Os tipos sanguíneos mais necessários no momento são O+ e O-, mas todos são aceitos. A situação é a mesma tanto no Hemocentro Regional de Passo Fundo (Hemopasso), quanto no Serviço de Hemoterapia do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP).

— Muitas pessoas tiram férias e aumenta o número de viagens e fluxo no trânsito, o que corrobora para acidentes. Então temos que manter nossos estoques em dia — aponta a gestora e responsável técnica do Serviço de Hemoterapia do HSVP, Cristiane da Silva Rodrigues de Araújo.

Frente à necessidade, ambos os serviços devem funcionar durante o fim de ano, sem pausa de recesso (confira horários abaixo).

As equipes têm entrado em contato com os doadores cadastrados para doarem novamente, mas novos doadores também são bem-vindos.

— Nosso convite é para todos de Passo Fundo e Região, até quem nunca doou, para nos ajudar. Também estamos intensificando o convite aos nossos doadores do serviço, os acionando para virem doar — complementa Cristiane.

Doe no Hemopasso

Quando? De segunda a sexta-feira, das 8h às 15h (fechado nos dias 24 e 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro)

De segunda a sexta-feira, das 8h às 15h (fechado nos dias 24 e 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro) Onde? Avenida Sete de Setembro, 1055, Centro

Avenida Sete de Setembro, 1055, Centro Agendar: pelo site ou WhatsApp (54) 98434-7353. O telefone fixo está temporariamente sem funcionamento.

Coleta externa em Lagoa Vermelha: Nesta sexta-feira (20) o Hemopasso estará em Lagoa Vermelha. A campanha será na UBS Nossa Senhora Consoladora (Rua Jorge Moogen, 331, Centro), das 9h às 15h. Mais informações podem ser consultadas pelos telefones (54) 3358-9601 e (54) 3358-9608.

Doe no HSVP