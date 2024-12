Corrida, oficinas, avaliação de lesões e até corte de cabelo: como foi o evento do Hospital Municipal de Passo Fundo

Com diferentes atividades gratuitas para a comunidade , o Hospital Beneficente Dr. César Santos realizou a primeira edição da Volta do Hospital Municipal . O evento ocorreu durante a manhã deste sábado (14), das 8h às 12h, em frente à instituição.

Durante o encontro, a população pôde aferir a pressão arterial, fazer exame de glicose, avaliar lesões de pele e até pintar as unhas, cortar o cabelo e fazer maquiagem, cuidados com a saúde que também fazem parte de uma rotina saudável .

A ideia da ação veio dos próprios colaboradores do hospital, como afirma o diretor da instituição, Luís Schneiders.

— Organizamos tudo em 20 dias. Para o próximo ano, pretendemos fazer uma segunda edição do evento . A intenção é promover uma ação carinhosa de reconhecimento à história da instituição e a todo o trabalho que é realizado aqui — afirma.

No local, o Hemocentro Regional de Passo Fundo (Hemopasso) realizou coleta de sangue e cadastro de doadores de medula óssea . A programação também contou com corrida de rua para crianças e adultos, organizada pela Secretaria de Esportes, e oficinas educativas, customização de ecobags, entre outras opções.

As técnicas de enfermagem do Hospital Dia da Criança, localizado junto ao Hospital Municipal, Graziela Hencke e Dinamar Viecelli, participaram da corrida adulta, que iniciou às 9h15min. Mesmo sem praticar atividade física regularmente, elas encararam o desafio como um incentivo benéfico para a saúde.

— Além disso, as pessoas podem aproveitar todas as atividades que estão sendo oferecidas aqui hoje, desde testes de glicose até pintar as unhas — complementa Dinamar.