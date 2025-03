Hemocentro Regional de Passo Fundo tem baixa nos estoques de sangue O+ e precisa de doadores

A época de Carnaval é tradicionalmente um período de baixa nos estoques de sangue em hemocentros de todo o país. No Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual da Saúde emitiu um alerta para o Hemocentro Regional de Passo Fundo (Hemopasso), principalmente para tipo sanguíneo O+ .

No período do feriado, cresce também a demanda por emergências hospitalares , o que leva a uma campanha ainda mais intensa por doações.

— Pensamos que estávamos preparados para atender o feriado depois que ampliamos em 20% os atendimentos, mas as emergências nos últimos dias levaram à queda no estoque de sangue O+ e por conta disso precisamos reforçar essa necessidade — alerta.

Os demais tipos sanguíneos estão com estoque normalizado, mas as doações são bem-vindas no pós-Carnaval, afirma Alexandra. Já que durante o feriadão a coleta não é realizada, é preciso garantir a reposição no retorno.