De olho no Carnaval: especialista dá dicas para seguir na folia sem prejuízos à saúde

Com alimentação e hidratação adequados é possível chegar ileso na quarta-feira de cinzas.

Para listar as dicas aos foliões, GZH conversou com a nutricionista especialista em clínica e terapêutica nutricional Luciana Inês Decarli. Independente da festa ser durante o dia ou a noite, a principal orientação é seguir uma alimentação balanceada para manter o pique com segurança e saúde.