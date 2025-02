Quer descansar no Carnaval? Veja quatro opções para fugir da folia no norte do RS

Recanto do Jacuí / Divulgação

Em Marau, visitantes podem tomar vinho e curtir tábua de frios em meio à natureza no Recanto do Jacuí.

O Carnaval é sinônimo de festa para muitos, mas também pode ser uma oportunidade para descansar e recarregar as energias. Em Passo Fundo e região há diversos destinos para curtir o feriado longe da agitação e com bastante sossego em meio à natureza.

Neste ano, o Carnaval acontece entre os dias 1º e 4 de março . Por isso, GZH Passo Fundo preparou uma lista com quatro opções para quem quer fugir da folia e aproveitar dias tranquilos no norte gaúcho. Confira a seguir.

Chalés em Ernestina

Com chalés aconchegantes , piscina , quiosques, churrasqueiras e uma cantina que serve refeições, o local é perfeito para casais e famílias que desejam curtir momentos de paz.

— Aqui oferecemos um turismo relax, onde as pessoas vêm para descansar e apreciar a natureza. Temos quatro chalés, sendo três com hidromassagem — disse o proprietário Luiz Hamilton Benevenuto.

A hospedagem funciona apenas com reservas antecipadas e os valores podem ser consultados direto nas redes sociais da Estância .

Parreiras em Espumoso

Localizado na comunidade de Volta Alegre, em Espumoso, o Valle da Niágara é um refúgio para quem quer se conectar com a natureza e saborear a cultura italiana.

Com dois hectares de parreiras de uvas , o local oferece nove variedades da fruta, além de um túnel onde os visitantes podem caminhar em meio às videiras.

— Nosso espaço é perfeito para quem busca tranquilidade e boa gastronomia . Oferecemos pratos italianos, especialmente aos domingos, com um rodízio de sequência de pratos típicos da migração italiana — disse o proprietário Luiz de Vargas.

O local funciona às sextas à noite, sábados o dia todo e domingos até as 18h. Além de desfrutar da culinária, os visitantes podem apreciar a paisagem e aprender sobre o cultivo das uvas. Mais informações e reservas podem ser feitas nas redes do empreendimento .

Descanso em Marau

Ideal para quem busca introspecção e contato com a natureza, o Recanto Jacuí fica na comunidade de Veado Pardo, a 15 quilômetros do centro de Marau e 17km de Passo Fundo.

— O Recanto Jacuí foi criado para ser um refúgio. Estamos próximos à nascente do Rio Jacuí e os hóspedes podem desfrutar de banhos de cachoeira , caminhadas e a rotina do interior , como ver o gado sendo ordenhado — conta a sócia-proprietária Natani Lucca.

Os chalés têm diárias a partir de R$ 650 durante a semana e R$ 990 nos finais de semana. Para o Carnaval, há pacotes especiais de sexta a terça-feira, com foco total no descanso. As reservas podem ser feitas pelo Airbnb ou diretamente pelo WhatsApp (54) 9 9939-9720.