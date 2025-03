Break Atlântida estreia terceira temporada de eventos nas escolas de Passo Fundo 

Marcos Carvalho (ao centro) com os times que disputaram o primeiro Break de 2025

O Break Atlântida fez sua estreia do ano no Colégio Tiradentes de Passo Fundo , na manhã desta sexta-feira (28). Esta foi a primeira de oito visitas que o projeto da Rádio Atlântida deve fazer pelas escolas públicas e privadas da cidade.

Já no terceiro ano de evento, o Break leva música, jogos e momentos de descontração aos estudantes do ensino médio. No comando da programação, o comunicador e coordenador de produto da ATL, Marcos Carvalho, é quem movimenta os alunos: