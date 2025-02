Hospital de Clínicas de Passo Fundo entra em ranking dos 115 melhores hospitais do Brasil

Instituição se une a outros 13 hospitais do Rio Grande do Sul na lista do país. Hospital de Clínicas de Passo Fundo / Divulgação

O Hospital de Clínicas de Passo Fundo (HCPF) está na lista dos 115 melhores hospitais do Brasil, segundo a revista norte-americana NewsWeek. A instituição aparece no 54º lugar do ranking no país e 6º do Rio Grande do Sul. Veja a lista completa neste link.

A classificação leva em conta uma pesquisa com especialistas da saúde, como médicos, gerentes hospitalares e profissionais da área, além de dados de experiência dos pacientes, métricas de qualidade hospitalar e Medidas de Resultado Relatadas pelo Paciente (Proms).

Os valores resultaram em um score de 69,61% do HCPF, o que colocou a instituição no 54º lugar no Brasil. O número representa avanço de 11 posições em relação à lista do ano passado.

A instituição é a única representante da região de Passo Fundo e se une a 13 hospitais do Rio Grande do Sul na lista nacional.

— A conquista é resultado do compromisso e dedicação de cada membro da equipe HC, que constrói todos os dias o legado da instituição como referência para a média e alta complexidade na região sul do Brasil — disse o presidente do HCPF, Paulo Adil Ferenci.

A lista World's Best Hospitals 2025 é elaborada pela revista NewsWeek em parceria com o site Statista e reconhece as melhores instituições médicas em 30 países, entre eles a Alemanha, EUA, Japão, Coreia do Sul, França, Itália, Reino Unido, Espanha, Brasil e Canadá.

Veja os hospitais gaúchos no ranking brasileiro da NewsWeek: