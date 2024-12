Hospital de Clínicas de Passo Fundo compra Prontoclínica por R$ 52 milhões; fusão será concluída em fevereiro

Estrutura foi alugada pelo Hospital de Clínicas pelos próximos 10 anos. Hospital Prontoclínica / Divulgação

O Hospital de Clínicas de Passo Fundo (HCPF) concluiu a compra do Hospital Prontoclínica por R$ 52 milhões. A informação foi confirmada em coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (10).

A decisão foi tomada em assembleia do conselho diretor no domingo (8). A transição acontecerá nos meses de dezembro e janeiro. A fusão deve ser concluída em 1º de fevereiro de 2025.

A aquisição inclui as operações de saúde suplementar (plano de saúde) e o serviço de análises clínicas, como consta em nota oficial (leia a íntegra abaixo).

Todo o investimento vem do próprio HC, porém há um grupo privado que garantiu o aporte financeiro caso a instituição não consiga arcar com o pagamento. O grupo e as condições dessa negociação não foram divulgados.

Ao todo, foram cerca de cinco meses de negociação. A operação segue no prédio da Prontoclínica, que já é alugado de outra empresa. Agora, o aluguel passa a ser pago pelo Hospital de Clínicas em um contrato pelos próximos 10 anos — ou seja, apesar da fusão, o atual espaço continuará realizando atendimentos ao público normalmente.

À frente da negociação, da esquerda para a direita: Rafael Biancini (diretor do Hospital Prontoclínica), Julmar Biancini (fundador e sócio do Hospital Prontoclínica), Paulo Ferenci (presidente do HCPF) e Luciney Bohrer (administrador HCPF).

Além disso, os cerca de 300 funcionários da Prontoclínica passam a integrar o quadro do Complexo HCPF.

— Será feito da melhor maneira jurídica e operacional. Teremos um planejamento e vamos estudar caso a caso. Já tivemos uma reunião com o sindicato e buscamos a otimização desses trabalhadores da melhor forma possível — disse o administrador do HC, Luciney Bohrer.

A ideia de vender a Prontoclínica vem desde 2020 e se realizou agora após uma série de propostas de diversas empresas de dentro e fora de Passo Fundo.

— Achávamos que podíamos conseguir mais, mas o cenário mudou quando soubemos que o comprador era o HC. Isso porque sabemos como o HC trabalha, de uma forma que se alinha à nossa. Estamos contentes, satisfeitos e prontos para colaborar daqui para frente — afirmou Julmar Biancini, fundador e sócio da Prontoclínica.

Foco em plano de saúde

Com 47 anos, o plano de saúde próprio do Hospital Prontoclínica tem 11 mil beneficiários. Agora, esse núcleo passa a pertencer ao Hospital de Clínicas, que tem o objetivo de investir nesse segmento nos próximos anos.

— No ano passado, o HC recebeu uma consultoria que mostrou a possibilidade de um plano (de saúde) próprio para o hospital. Entendemos que aí está o grande benefício, além de somar as duas marcas e criar novos postos de trabalho — afirmou Bohrer.

Nos próximos meses, o convênio buscará hospitais, instituições e prefeituras de diversas cidades da região em busca de novos ingressos no plano. Um dos primeiros destinos será o Hospital de Clínicas de Carazinho, por exemplo.

Leia a nota sobre a fusão na íntegra

"COMUNICADO OFICIAL

Hospital de Clínicas de Passo Fundo adquire Hospital Prontoclínica

A Direção do Hospital de Clínicas de Passo Fundo e do Hospital Prontoclínica anunciam a consolidação do processo de aquisição do Hospital Prontoclínica por parte do Hospital de Clínicas, incluindo as operações de saúde suplementar e serviço de análises clínicas.

O processo de transição inicia a partir de dezembro de 2024 e se concretiza em 1º de fevereiro de 2025. Cerca de 300 colaboradores passam a integrar o quadro do Complexo HCPF com esta negociação, que envolveu um investimento de R$ 52 milhões.