Vacinação contra a gripe começa hoje em Passo Fundo; saiba onde e quem pode se vacinar

Começa nesta segunda-feira (31) a campanha de vacinação contra a gripe em Passo Fundo , no norte gaúcho. A data antecede o início oficial da campanha, marcado para 7 de abril.

A cidade recebeu um lote inicial de 6.810 doses na última quinta-feira (27). Ao todo, 98.642 pessoas se enquadram nos grupos prioritários no município. A meta do Ministério da Saúde é vacinar no mínimo 90% de cada população.