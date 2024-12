Após eleições nas escolas estaduais, pais protestam contra resultado na Escola Alberto Pasqualini em Passo Fundo

Está prevista para sexta-feira (20) a homologação das chapas vencedoras em 1º turno das eleições para as escolas estaduais gaúchas. Em Passo Fundo , professores, pais e alunos foram às urnas em 40 escolas na última segunda-feira (16) para escolher diretores e vice-diretores.

Os novos gestores cumprirão um mandato de três anos, de 2025 a 2027. O pleito ocorreu de forma presencial na cidade, por urnas eletrônicas ou cédulas. O quórum exigido era de 50% no segmento de professores e servidores e 30% de pais ou responsáveis e estudantes.

Na Escola Estadual Alberto Pasqualini , no bairro Santa Maria, a eleição causou protesto por parte da comunidade escolar na manhã desta quinta-feira (19). A instituição teve chapa única, a Chapa 1, eleita com 110 votos válidos, 220 brancos e três nulos.

O resultado é questionado pelos pais de alunos, que dizem não ter havido transparência no processo eleitoral , uma vez que a maioria da escola não era favorável à chapa.

O protesto reuniu cerca de 40 pessoas entre estudantes, pais, professores e funcionários contrários ao resultado da eleição. Além da manifestação, a comissão eleitoral da escola deve encaminhar à 7ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) um documento com as razões para discordância do resultado.