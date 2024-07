Mais diretores da rede estadual estão chegando ao cargo por meio de processo seletivo e eleição. O percentual, que já foi 12,7% em 2019, chegou a 26,1% em 2023. O resultado é parte de pesquisa divulgada nesta segunda-feira (15) com dados de todas as regiões do Brasil. Por outro lado, houve queda no número daqueles contratados por indicação da gestão. Eram 24% em 2019, caíram para 20% em 2023.