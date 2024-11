Uma grande aula aberta no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, para inspirar 10 mil alunos convidados do Ensino Médio da rede pública a utilizar a educação como principal ferramenta para alcançar seus objetivos. Esse foi o objetivo do evento Crie o Impossível, promovido pela ONG Embaixadores da Educação, realizado na manhã desta quinta-feira (21).