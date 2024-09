"Onde há chance para a educação, há chance para o recomeço". Esse é o mote do Crie o Impossível, um evento destinado a estudantes do Ensino Médio de escolas públicas brasileiras que terá a segunda edição em Porto Alegre neste ano. O lançamento da iniciativa ocorreu no Instituto Caldeira, na zona norte da Capital, nesta terça-feira (24).