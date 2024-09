Integrando as ações do Crie o Impossível deste ano, as caravanas de reforço escolar presencial começarão a circular pelo Rio Grande do Sul a partir de terça-feira (24). A iniciativa promovida pela ONG Embaixadores da Educação conta com o apoio da Secretaria Estadual da Educação (Seduc) e busca levar aulas de revisão, estímulo e motivação para estudantes de todas as regiões antes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).