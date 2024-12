Agência de turismo é investigada por aplicar supostos golpes em pelo menos 50 clientes no RS

Publicação da agência de viagens Orange Travel. RBS TV / Reprodução

Vítimas têm relatado o mesmo pesadelo: pacotes de viagens pagos à vista e, meses depois, cancelamentos inesperados, sem qualquer perspectiva de reembolso. Evidências levantam suspeitas sobre a natureza das ações de uma agência de Viamão, Região Metropolitana de Porto Alegre. Entenda abaixo.

Pelo menos 50 pessoas enfrentam problemas com pacotes comprados pela Orange Travel, em um prejuízo estimado em R$ 350 mil.

A 1ª Delegacia de Polícia de Viamão, sob a coordenação da delegada Jeiselaure Souza, investiga a possibilidade de estelionato por parte da agência. A decisão veio após uma onda de denúncias e relatos de vítimas que começaram a comparar suas experiências.

Em nota à RBS TV, a Orange informa que "devido a não formação do número mínimo de passageiros previsto para determinadas viagens programadas, alguns roteiros foram cancelados sendo que todas as reservas afetadas estão sendo tratadas com a máxima atenção e responsabilidade e o reembolso integral dos valores pagos será realizado no prazo de até 90 (noventa) dias, conforme previsão contratual". Leia abaixo na íntegra.

Relatos de vítimas

O sonho de passar o Ano-Novo em Canasvieiras e a expectativa de um pedido de casamento se transformaram em frustração para Andrielly Almeida e seu namorado. O casal, que havia planejado uma viagem de quatro dias ao litoral catarinense, desembolsou R$ 2,2 mil, confiando na segurança da agência de viagens com escritório físico no Centro de Viamão.

— Não era uma coisa assim feita pela internet. A gente estava lá fechando um negócio pessoalmente, num escritório, então a gente sentiu a segurança de que realmente valeria a pena — conta a assistente de departamento pessoal Andrielly.

Nove dias antes do Réveillon, a agência teria cancelado o pacote.

— Não pagaram para ninguém ainda, existem outras viagens que já foram canceladas e eles não retornam mais. Fomos até o local, mas não existe mais nada lá — relata.

A história de Andrielly não é isolada. Bruna, moradora de Caxias do Sul, também foi vítima da mesma agência. Após anos economizando, ela e o marido investiram R$ 15 mil em um pacote rodoviário para quatro países da América Latina, com saída em janeiro. O valor foi pago à vista via PIX.

— Como era Black Friday, era promocional, se pagasse no pix seria aquele valor. A gente utilizou a economia que demorou anos para conseguir juntar para tentar realizar esse sonho — diz.

Em dezembro, ela foi informada de que a viagem havia sido cancelada. A devolução do dinheiro não aconteceu, e a cliente teria ficado sem respostas.

Histórico da agência e primeiras denúncias

No meio deste ano, quando chegaram as primeiras denúncias, a proprietária da agência de viagens teria alegado dificuldades financeiras causadas pela pandemia, justificando o cancelamento dos pacotes e o atraso nos reembolsos.

Na época, a delegada Jeiselaure havia acreditado que não tinha intenção de lesar os clientes, já que a proprietária apresentou documentos que mostravam sua tentativa de ressarcir os prejudicados. A promessa de indenização era de que os reembolsos seriam feitos até julho de 2025.

— Naquele primeiro momento da investigação, não restou comprovação que esta proprietária da empresa queria lesar as vítimas e auferia alguma vantagem patrimonial com isso — explica a delegada.

No entanto, com o surgimento de novas denúncias, as autoridades começaram a questionar a versão apresentada pela empresária. Relatos mais detalhados indicam que, após o pagamento de pacotes via PIX, os clientes teriam visto suas viagens serem canceladas em questão de horas, sem qualquer justificativa plausível ou aviso prévio.

Antecedentes da proprietária

A investigação também revelou que a proprietária da agência de viagens Orange tem um histórico de problemas semelhantes em outra empresa. Segundo a delegada, a proprietária da agência já teria antecedentes pela prática do mesmo crime, com uma agência que faliu e não ressarciu as vítimas.

A agência Orange, que mantém mais de 60 mil seguidores nas redes sociais até a publicação desta matéria, continua operando online e anunciando pacotes de viagens a preços extremamente baixos. Em sua última postagem, promovia uma viagem para o Beto Carrero World por R$ 99, um preço muito abaixo do valor real do passeio.

Orientação aos consumidores

Em meio a essa investigação, especialistas alertam para o aumento de fraudes em agências de viagens. João Augusto Machado, presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Rio Grande do Sul (ABAV-RS), enfatiza que os consumidores devem ficar atentos a promoções com preços muito baixos.

— As margens de rentabilidade de uma agência de viagem são muito pequenas. Então, às vezes, quando você vê ali o desconto de 30%, 40%, 50%, 60%, desconfie. Não é possível. A gente tem sempre uma base, que pode olhar às vezes no site da companhia aérea e ver quanto custa uma passagem, no site de um hotel. E se os preços são muito mais baratos, tem que desconfiar, porque aí tem alguma coisa que não está bem — diz.

Nota da agência

"A Orange Travel informa que atua no setor de turismo desde 2011 realizando milhares de viagens com o fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas e prezando pela máxima satisfação de seus passageiros.

Devido à não formação do número mínimo de passageiros previsto para determinadas viagens programadas, alguns roteiros foram cancelados sendo que todas as reservas afetadas estão sendo tratadas com a máxima atenção e responsabilidade e o reembolso integral dos valores pagos será realizado no prazo de até 90 (noventa) dias, conforme previsão contratual.

Outrossim, a agência informa que o atendimento aos clientes, neste período de final de ano, está sendo realizado exclusivamente de forma on-line.