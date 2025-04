"Ela está inconformada", diz diretor da escola sobre professora esfaqueada em sala de aula em Caxias do Sul 

Contudo, o cenário mudou por volta das 13h30min, quando um grupo de alunos passou correndo e gritando pela sala da direção. Carvalho, que estava no local, soube que algo acontecia na sala do sétimo ano. Ao chegar na sala, ele foi uma das primeiras pessoas a encontrar a professora que foi esfaqueada por alunos .

— Ela está bem, mas inconformada com o que aconteceu, porque essa situação poderia ter acontecido com qualquer um, até mesmo um colega. É um fato isolado que causou muito impacto — comenta o diretor.

Carvalho confirmou que a mãe de um dos alunos envolvidos no ação foi chamada na escola na segunda-feira (31), um dia antes do ocorrido. Contudo, o diretor não acredita que os casos estejam relacionados.

Uma reunião entre a escola, o Conselho Regional de Educação e a Secretaria Municipal de Educação está prevista para acontecer nessa quarta. No encontro, a escola deve decidir qual será o futuro do trio de alunos.

No início da noite, a adolescente foi liberada após prestar depoimento. Conforme o delegado regional de Caxias do Sul, Augusto Cavalheiro Neto, ela não teria participado diretamente do esfaqueamento da educadora. No entanto, o inquérito policial irá averiguar o envolvimento dela na ação.