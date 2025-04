Morre policial militar que sofreu acidente durante perseguição em Caxias do Sul

Acidente aconteceu na alça de acesso que liga a Avenida São Leopoldo à Rua Visconde de Pelotas. Porthus Junior / Agencia RBS

Foi confirmada pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, a morte do policial militar Lucas Alexandrino Nazario da Silva, de 27 anos, durante uma perseguição no fim da tarde desta terça-feira (1º).

O soldado estava em uma motocicleta e tentava abordar um suspeito que também estava de moto quando colidiu em um poste. O homem foi preso, conforme a Brigada Militar.

O acidente aconteceu na alça que liga a Avenida São Leopoldo à Rua Visconde de Pelotas, em Caxias do Sul.

Segundo a publicação na conta oficial do governador na rede social X (antigo Twitter), Nazario era natural de Recife, mas "escolheu o Rio Grande do Sul para viver, trabalhar e proteger a nossa população, honrando a farda até o fim". O soldado integrava o grupo de Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam). Ele deixa esposa grávida e uma filha de dois anos.

A Associação Dos Sargentos Subtenentes E Tenentes Da brigada Militar E Bombeiros Militares (ASSTBM) emitiu nota lamentando a morte de Nazario, destacando que "a busca por indicadores de segurança pública como deseja as autoridades do estado, não pode ser a qualquer preço, ainda mais com preço tão alto, a vida dos policiais".

Confira a nota do governador na íntegra

"Lamento profundamente a perda do soldado Lucas Alexandrino Nazario da Silva, de 27 anos, morto em serviço após acidente automobilístico durante perseguição policial em Caxias do Sul.

Natural de Recife, Lucas escolheu o Rio Grande do Sul para viver, trabalhar e proteger a nossa população, honrando a farda até o fim. Sua morte representa uma perda irreparável para a Brigada Militar e para todos nós que reconhecemos o valor de quem arrisca a vida diariamente para garantir a segurança da sociedade.

Minha solidariedade aos familiares, amigos e colegas de farda — em especial à sua esposa, que espera um bebê, e ao filho que já têm. O governo do Estado oferecerá todo o suporte necessário à sua família neste momento tão difícil".