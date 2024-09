Iniciativa de educação organiza aulões, caravanas, doação de kits e evento em estádio no RS

Aulões online com professores reconhecidos nas redes sociais, caravanas de reforço escolar presencial, doação de kits de infraestrutura e conectividade, além de um grande evento em um dos maiores estádios de Porto Alegre. Estas são ações que fazem parte da nova edição do Crie o Impossível, um projeto nacional coordenado pela Organização Não Governamental (ONG) Embaixadores da Educação, que neste ano tem como principal objetivo auxiliar estudantes afetados pela tragédia climática no Rio Grande do Sul.