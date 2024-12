Concurso TRT-10: edital é publicado com nove vagas e salários de até R$ 16 mil

As vagas de provimento imediato são para os cargos de analista e técnico judiciário, com remunerações iniciais que variam entre R$ 9,77 mil e R$ 16 mil.

O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10) abriu concurso público com nove vagas imediatas e cadastro de reserva. A remuneração chega a R$ 16 mil. As inscrições abrem na próxima sexta-feira (27) e seguem até 17 de janeiro, pelo site do Cebraspe.