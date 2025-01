Trocar a secretária da Educação é uma injustiça

Ela representa disparadamente um dos melhores quadros do Governo do Estado.

Não somente pela sua larga formação: mestre e PhD em Linguística pela University of California em Berkeley (EUA), graduada em Letras e mestre em Letras e Linguística pela Universidade de Brasília (UnB), com pós-doutorado em Língua e Cultura pela Escola de Altos Estudos de Paris.

Não somente pelo seu passado ilustre como secretária de Educação de Goiás, no qual, pela primeira vez no estado, o ensino médio exibiu o índice de 4,3, superando a projeção do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).