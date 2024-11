Mais 90 escolas estaduais de Ensino Médio passarão a ser de tempo integral; saiba quais são

No espírito do Plano de Desenvolvimento Econômico Inclusivo e Sustentável, que tem o capital humano entre seus pilares, o governo do Estado anunciou nesta quinta-feira (7) mais uma lista com 90 escolas de Ensino Médio terão tempo integral a partir de 2025, atingindo 296 instituições e chegando a 27% do total. O anúncio foi feito na sede do Instituto de Educação General Flores da Cunha, uma das escolas contempladas nessa etapa do plano de expansão do tempo integral. Antes do anúncio, um grupo de adolescentes participou da gravação do vídeo institucional em que o governo trata do investimento.