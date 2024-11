Esquerda perde tempo com pautas ultrapassadas e temas irrelevantes

A autópsia da última eleição municipal deveria servir para a esquerda refletir sobre o tempo que perde em discussões que não fazem sentido para a maioria da população, como é o caso do combate às privatizações e da exacerbação das pautas identitárias. Confunde-se, por exemplo, o saudável combate aos preconceitos com debates intermináveis sobre a necessidade da linguagem neutra, sintetizada no uso da palavra "todes", um neologismo que em nada serve para acabar com o tormento dos homossexuais que sofrem bullying nas escolas.