Novo ministro da Saúde fará primeira agenda no RS sábado

Recém-empossado no Ministério da Saúde, Alexandre Padilha virá a Porto Alegre sábado (15), para uma visita especial ao Grupo Hospitalar Conceição. O ministro vai acompanhar o início do serviço de radioterapia no Centro de Oncologia inaugurado por sua antecessora, Nísia Trindade, que trabalhou para garantir os equipamentos necessários.

O GHC já recebeu autorização da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e concluiu a etapa de treinamento com os físicos nucleares e equipes.

O início da radioterapia no Centro de Oncologia do Conceição é um sonho antigo da atual direção, já que o GHC é quem mais atende pacientes com câncer no Estado e não tinha esse serviço. Em 2024, 1.569 pessoas foram encaminhadas via regulação para realizar radioterapia em outras instituições porque o GHC ainda não dispunha desse serviço. Agora, com o acelerador linear, o Conceição poderá fazer o atendimento completo dos pacientes com redução de toxicidade e de número de deslocamentos. A expectativa é atender cerca de 700 pacientes por ano, contribuindo de forma significativa para reduzir o tempo para início do tratamento.

Padilha também vai visitar o Bloco Cirúrgico do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Neste sábado, serão feitas 340 cirurgias e exames dentro do programa de redução de filas em cirurgias eletivas. Serão 40 no Conceição, 20 no Cristo Redentor, 18 no Femina e 10 no Criança Conceição, além de 251 exames e procedimentos, entre mamografias, ecocardiogramas, biópsias de mama e ecografias.

