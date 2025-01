RS não teve nenhum candidato com nota mil na redação do Enem 2024; veja como ficaram as médias

Provas foram aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro de 2024. André Ávila / Agencia RBS

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 teve 12 redações com nota máxima no Brasil, sendo que nenhuma delas foi de candidatos do Rio Grande do Sul. Em 2023, foram 60 redações com nota mil no país – seis no RS. Os resultados foram divulgados nesta segunda-feira (13) em coletiva de imprensa em Brasília e estão disponíveis na Página do Participante. As notas mil foram registradas em:

Alagoas

Ceará

Distrito Federal

Goiás

Maranhão

Minas Gerais (2)

Pernambuco

Rio de Janeiro (2)

Rio Grande do Norte

São Paulo

Conforme o professor de redação do curso pré-vestibular Método Medicina, Filipe Vuaden, um dos fatores que podem ter levado a um número menor de candidatos com nota máxima é uma mudança nos critérios de avaliação.

— Foi implementada uma nova diretriz que não existia até o ano passado, que exige que casos de nota máxima ou nota zero passem por um supervisor antes de serem definidas. Antes, passava somente pelos dois avaliadores. Basicamente, a banca tirou a autonomia do avaliador para dar nota mil e nota zero — explica o professor.

A avaliação do desempenho na redação depende dos seguintes fatores:

compreensão da proposta de redação

demonstração de conhecimento da língua necessária para argumentação do texto

domínio da norma padrão da língua portuguesa

elaboração de proposta de solução para o problema abordado respeitando valores e considerando as diversidades socioculturais e

seleção e organização das informações

Cada um dos critérios concede até 200 pontos, total de mil. No entanto, além de passar por dois avaliadores, agora cada nota mil precisa ser validada por outros dois supervisores, que decidem o resultado definitivo. Ou seja, a nota precisa ser validada por quatro pessoas. Por isso, pode ser considerado mais difícil obter o resultado.

Para Vuaden, o resultado serve como alerta para que os estudantes não subestimem a prova e não tratem a redação como reprodução de textos:

— É uma prova que precisa ser executada com muita atenção, e um bom repertório, por meio da leitura, vai auxiliar a construir um texto com bom raciocínio e pensamento crítico.

Aumento de participantes e média geral

No anúncio do governo federal, também foram apresentados os demais números do Enem 2024. A nota média da redação aumentou – foi 660 em 2024. No Enem 2023, foi 645. A média geral também subiu, passando de 543 em 2023 para 546 em 2024.

Entre 2023 e 2024, aumentou a média geral, da redação e a de linguagens, códigos e suas tecnologias. Nas demais áreas, a nota média caiu:

Média geral : 546 em 2024; 543 em 2023

: 546 em 2024; 543 em 2023 Matemática e suas tecnologias: 529 em 2024; 535 em 2023

529 em 2024; 535 em 2023 Linguagens, códigos e suas tecnologias : 528 em 2024; 516 em 2023

: 528 em 2024; 516 em 2023 Ciências humanas e suas tecnologias : 517 em 2024; 522 em 2023

: 517 em 2024; 522 em 2023 Ciências da natureza e suas tecnologias : 495 em 2024; 497 em 2023

: 495 em 2024; 497 em 2023 Redação: 660 em 2024; 645 em 2023

Segundo o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palácios, estão sendo realizados levantamentos pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Inep para compreender melhor o desempenho dos estudantes no Enem.

— Estamos iniciando estudos que foram encomendados pelo ministro (da Educação) para o uso dos resultados do Enem para fins de avaliação da conclusão da Educação Básica no país. No contexto destes estudos, os dados estão sendo esmiuçados — afirma.

No total, foram registrados 4.325.960 inscritos nesta edição do Enem, com abstenção de 26,5%. O governo celebrou o número recorde. Em 2023, foram 3.934.242 candidatos inscritos, sendo que em 2022 foram 3.476.105. No RS, 279 mil pessoas se inscreveram para fazer o exame em 2024.

Pé-de-meia para universitários

Durante o anúncio, o governo também comentou sobre o Pé-de-Meia para Licenciaturas. O intuito é conceder bolsas para apoiar estudantes que ingressem na universidade para seguir a carreira docente. O ministro Camilo Santana afirmou que a partir desta sexta-feira (17) será possível participar do processo seletivo.