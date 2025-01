Exame pode ser critério único ou complementar dos processos seletivos nas universidades. Renan Mattos / Agencia RBS

Acabou a espera – na próxima semana, as cerca de 3 milhões de pessoas que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vão conhecer as suas notas. Serão divulgados no dia 13 de janeiro os resultados do Enem 2024, que podem ser usados para ingressar em instituições de Ensino Superior no Brasil e no Exterior.

Os participantes podem ficar em dúvida, com as possibilidades a serem exploradas. Por isso, a reportagem de Zero Hora reuniu uma série de dicas e orientações sobre cada os possíveis caminhos. O Enem pode ser critério único ou complementar dos processos seletivos nas universidades.

Além disso, serve para ter acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e ao Programa Universidade para Todos (Prouni), bem como ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), principal porta de entrada do Ensino Superior. Os resultados do exame também podem ser aproveitados em seleções de instituições portuguesas.

É o caso da Universidade do Algarve, em Faro. Atualmente, a instituição exige nota de pelo menos 500 pontos na redação e no mínimo 475 pontos em cada uma das outras áreas do Enem. É possível utilizar resultados de qualquer uma das edições anteriores.

A gaúcha Camila Malinowski Inácio, 31 anos, ingressou na universidade por meio da nota do exame. Ela iniciou a graduação em Engenharia Civil no RS, em 2012, e fez intercâmbio em Portugal. Gostou tanto da experiência que decidiu ficar no país. Conseguiu aproveitar a nota do último Enem que prestou, foi aprovada e se matriculou como estudante internacional.

Embora a instituição ofereça bolsas de estudo, não há vantagens para estudantes que ingressam pelo Enem ou programas de financiamento do governo brasileiro que cubram as despesas. Formada, atualmente, a jovem de Canoas mora e trabalha como engenheira na cidade de Faro.

— Estudar aqui foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E foi só a porta de entrada. Depois de entrar no curso e me dedicar, minha vida mudou completamente — conta Camila.

Vale lembrar que muitas universidades permitem aproveitar a nota do Enem para ingressar na graduação. Neste caso, é necessário conferir no edital de cada processo seletivo, quais os prazos e exigências. Veja, abaixo, como funciona a inscrição e cada um dos programas federais, prazos e orientações para não perder as datas.

Sisu

Instituído em 2010, o Sisu reúne as vagas ofertadas por Instituições Públicas de Ensino Superior do Brasil que aderiram ao processo seletivo. Conforme o cronograma do Ministério da Educação (MEC), o período de inscrições será entre 17 e 21 de janeiro. Veja as datas do processo:

Inscrições: 17 a 21 de janeiro

Resultado da chamada regular: 26 de janeiro

Matrículas dos aprovados: 27 a 31 de janeiro

Inscrição na lista de espera: 26 a 31 de janeiro

Todos que prestaram o Enem 2024 e obtiveram nota maior do que zero na redação podem participar, exceto aqueles que fizeram o exame como treineiros. No Sisu, o candidato pode se inscrever em até duas opções de curso. Caso não seja selecionado na chamada regular, o candidato pode participar da lista de espera.

Vale ressaltar que o estudante não poderá escolher em qual semestre iniciará as aulas do curso em que for selecionado. A seleção é realizada apenas uma vez ao ano. Assim, o candidato poderá ser selecionado para ingresso do primeiro ou segundo semestre, a depender da nota e da classificação no curso escolhido.

Como fazer a inscrição no Sisu

Faça login com CPF e senha da conta gov.br no site, disponível aqui

Atualize os dados de contato e preencha o formulário "Perfil socioeconômico para Lei de Cotas"

Acesse a janela "minha inscrição" para selecionar os cursos de graduação de sua preferência. É necessário escolher duas opções por ordem prioridade – o primeiro e segundo curso de maior interesse

o primeiro e segundo curso de maior interesse Clique em "1ª opção de curso" para selecionar a universidade e o curso. Faça o mesmo em "2ª opção". É possível buscar pelo nome do curso, por município ou instituição

Selecione o tipo de concorrência em que você se enquadra. Há três modalidades, além da ampla concorrência: alunos de escola pública, pessoas de baixa renda ou cotas por ações afirmativas

Confirme a documentação da matrícula

Confira se os dados estão corretos e conclua o processo

Prouni

O edital e o calendário dos processos seletivos de 2025 ainda não foram divulgados pelo MEC, mas as inscrições para o primeiro semestre costumam ocorrer no final janeiro. A inscrição, gratuita, é feita pela internet, na página do Prouni.

O programa permite que participantes do Enem tenham acesso a bolsas de estudo integrais ou parciais (50%) em instituições privadas de Ensino Superior. Para se inscrever, é necessário não zerar a redação e obter, no mínimo, 450 pontos de média das notas das cinco provas do exame.

A classificação do candidato é feita com base no resultado do Enem considerando as duas últimas edições, imediatamente anteriores ao processo seletivo do Prouni. Ou seja, para as edições do Prouni 2025, poderão se inscrever aqueles que prestaram o Enem em 2024 ou 2023.

Para quem atende aos critérios nas duas últimas edições do Enem, o sistema adota automaticamente a nota mais alta obtida. Para obter a bolsa integral, estudantes pré-selecionados devem comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário-mínimo e meio.

No caso da bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários-mínimos por pessoa. Também é necessário atender a uma série de critérios, como ter cursado o Ensino Médio em escola pública, ou em escola particular como bolsista.

O candidato não precisa fazer vestibular nem estar matriculado na instituição na qual pretende se inscrever. Os participantes do Enem que se inscreveram no Sisu podem se inscrever no Prouni, desde que atendam aos critérios do programa.

Fies

Também não foi divulgado ainda o edital e cronograma do Fies 2025, mas a expectativa é de que as inscrições abram no início de fevereiro. Conforme o MEC, o programa vai ofertar 112 mil novas vagas em 2025. A iniciativa oferece vagas para o financiamento de cursos superiores em instituições privadas para candidatos que prestaram o Enem. É possível aproveitar a nota de edições anteriores.

Os critérios são semelhantes aos do Prouni. Para se inscrever, o estudante precisa obter, no mínimo, 450 pontos de média das notas das provas do Enem e não zerar a redação. Para quem atende aos critérios da nota em mais de uma edição do Enem, o sistema adota, automaticamente, a nota mais alta obtida.

Para obter o benefício, o estudante pré-selecionado deve comprovar renda familiar mensal bruta per capita de até três salários-mínimos. A escala de financiamento varia de acordo com a renda familiar da pessoa.

Enem Portugal

Para quem pretende estudar no Exterior, existe a possibilidade de aproveitar a nota do Enem para ingressar em instituições portuguesas, em função de convênios firmados entre o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e as universidades estrangeiras.

Atualmente, 35 instituições de Portugal permitem usar a nota do Enem. Cada universidade define as regras e critérios para uso das notas. Em muitos casos, é possível aproveitar notas de anos anteriores.