O Rio Grande do Sul liderou as abstenções nos dois dias de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em relação aos outros Estados. No segundo dia do exame, que ocorreu no domingo (10), 48,6% de 279 mil inscritos não compareceram. No primeiro dia, foram 42,7%. Em 2023, as ausências no Estado foram de 25,8% e 30,9%, no primeiro e segundo dia.