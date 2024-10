Crie o Impossível encerra caravana de reforço escolar pelo RS com 15 mil estudantes impactados 

Após percorrer 36 municípios e impactar cerca de 15 mil alunos nas últimas cinco semanas, o Crie o Impossível pelo Rio Grande do Sul encerrou oficialmente as caravanas de reforço escolar pelo Estado nesta sexta-feira (25). Uma das últimas atividades ocorreu em Porto Alegre, na Escola Estadual de Educação Básica Gomes Carneiro, que serviu de abrigo durante a enchente. Outras cinco escolas participaram da atividade no local, totalizando cerca de 250 alunos.