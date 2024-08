Tudo mudou, no Rio Grande do Sul, desde maio. Nas escolas, não foi diferente: se centenas de instituições foram atingidas pela enchente, dezenas de outras serviram de abrigo para famílias que não tinham mais casa. Na memória dos estudantes, seguem vivas as imagens de tristeza, mas, também, de mobilização e união, que deixaram uma lição de empatia e solidariedade.