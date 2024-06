Pode ser dentro de um museu, analisando um mapa com os relevos do Rio Grande do Sul, ou em uma trilha ao ar livre, aprendendo sobre as árvores, pedras e solo. De ambas as formas, o foco das atividades é a educação ambiental. E se antes conteúdos como as mudanças climáticas já permeavam as salas de aula gaúchas, o assunto se torna cada vez mais urgente.