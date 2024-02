De acordo com dados Censo Demográfico do Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 95,47% dos domicílios gaúchos tinham o lixo coletado em 2022. Presidente Lucena, no Vale do Rio dos Sinos, é uma das três cidades do país que mais coletam lixo e o único município gaúcho a registrar 100% de coleta.