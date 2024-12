Início do feriadão de Natal tem tempo nublado e “mar de Santa Catarina” em Capão da Canoa

Quem visitou a praia de Capão da Canoa na manhã e início da tarde deste sábado (21) não viu o tradicional “chocolatão” do litoral gaúcho. A água estava clara, diferente daquela observada na tarde de sexta-feira (20) por Zero Hora, quando o mar apresentava aspecto turvo.

O começo do dia na praia do Litoral Norte foi de calmaria: antes das 10h, poucas pessoas se aventuravam na areia, que era frequentada por interessados em fazer exercícios à beira do mar.

No fim da manhã houve aumento no fluxo, com maior ocupação da praia para lazer. Períodos de nebulosidade mesclados com sol foram a tônica do sábado, que teve temperatura entre 20°C e 23°C.

O representante comercial Maurício Borba, 53 anos, jogava frescobol com a esposa, Tamara Krüger, 43, no fim da manhã. Eles estavam na praia desde quarta-feira (18) com a filha e a mãe de Maurício, em um apartamento alugado na cidade.

— Ontem ventava muito, a água estava marrom. Hoje está clara e tem menos vento. Achamos a cidade diferente dos outros anos, mais limpa e sem aquela lotação típica da época — disse o morador de Porto Alegre.

Tamara elogiou a tonalidade da água:

— Hoje está um mar de Santa Catarina — brincou a enfermeira.

Ela destacou a infraestrutura à disposição dos visitantes como um dos principais atrativos de Capão:

— Tem bastante coisa para fazer. O calçadão é legal de caminhar. Há variedade de atividades para crianças e idosos e bastante policial. A praia está bem estruturada para receber famílias.

Lori Beatriz Lunardi e Jorge Tobias, ambos de 66 anos, foram fotografados por Zero Hora enquanto aproveitavam a água, no início da tarde.

O casal pegou oito horas de estrada entre Santo Ângelo, no Noroeste, onde moram, e a praia do Litoral Norte.

— Costumamos viajar para Santa Catarina, conhecemos bastante praias de lá. Para nós, Capão da Canoa é mais perto, mas escolhemos vir para cá porque também gostamos. O único problema é que achei a praia muito barulhenta à noite — disse a dona de casa.

Após o banho, os dois recolheram as cadeiras para voltar ao apartamento que alugaram no centro da cidade.

— Vamos comprar coisas no mercado para o almoço. Ainda não decidimos o que será, mas é provável que saia um carreteiro — adiantou o zelador.

Adriane Morás, 27 anos, e Eduardo Cordeiro Mioto, 31, circulavam pela faixa de areia enquanto tomavam cerveja e conversavam. A dentista, que mora em Caxias do Sul, na Serra, estava na praia para visitar os pais, donos de um apartamento em Capão da Canoa.

— A orla está organizada e bastante limpa. Tem mais banheiro público. Achei que a praia estaria mais cheia: para a época do Natal está razoável (a movimentação) — ponderou.

Eduardo elogiou o tempo no início da tarde.

— Agora tem um pouco de sol, mas não faz calor. O mar não está escuro. Para mim, está muito bom desse jeito — afirmou o engenheiro civil.

Natal em Capão

A previsão da prefeitura é de que até 350 mil pessoas passem por Capão da Canoa entre sábado e domingo (22). É um número considerado menor do que o esperado em outros fins de semana do verão. No réveillon, o cálculo municipal é de 1 milhão de pessoas na praia.

O Sindicato dos Hotéis e Restaurantes do Litoral Norte afirma que os hotéis e pousadas da região apresentam lotação máxima neste fim de semana. No entanto, 40% dos leitos estão disponíveis para o Natal.