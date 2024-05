Enquanto socorriam vítimas das inundações que atingem o Rio Grande do Sul, policiais militares foram informados de que um banco havia sido explodido em Canoas, no bairro Mathias Velho. Os brigadianos foram deslocados em embarcações e num helicóptero. Quando chegaram ao local, nada havia acontecido. Na mesma semana, policiais civis seguiram até o bairro Menino Deus, onde havia relatos de que criminosos armados mantinham reféns. A situação também não se confirmou. A disseminação de fake news – as notícias falsas – tem sido um dos desafios durante o enfrentamento à enchente que devasta o Estado.