Loja paga R$ 300 a quem indicar candidato que for contratado: "Não trabalhamos domingo"

Uma loja na Rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, está oferecendo R$ 300 para quem indicar uma pessoa que for contratada para uma vaga de emprego. O Armazém dos Importados colocou, inclusive, uma placa na frente da loja com o anúncio, na qual destaca: "Não trabalhamos domingos" .

O Armazém dos Importados tem duas lojas em Porto Alegre e uma em Xangri-lá, no Litoral. Todas têm vagas abertas. A empresa foi fundada pelo pai de Henrique Mignoni, que era um dos sócios do antigo supermercado Zottis, vendido ao Nacional em 1997.

É mais uma iniciativa curiosa de empresa em meio à falta de mão de obra com o recorde de pessoas trabalhando no Rio Grande do Sul. Recentemente, a coluna falou de uma indústria que está espalhando outdoors na estrada com suas oportunidades de emprego e outra que buscará deportados dos Estados Unidos para preencher postos de trabalho.