Preciso que as mulheres se sintam seguras para registrar ocorrências, diz Leite sobre feminicídios e troca na Polícia Civil

O governador Eduardo Leite falou ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha, na manhã desta terça (13) direto de Nova York, onde está para apresentar as inciiativas do Estado para investidores internacionais. Entre os temas abordados por ele, estavam a recente crise na saúde pública, com o impasse diante da prefeitura de Porto Alegre sobre a gestão, e a recente troca no comando da Polícia Civil.

Leite afirmou que a média móvel dos feminicídios diminuiu (era de nove registrados por mês e fechou em seis em 2024), mas declarou que determinou a todas as secretarias uma ação articulada para criar "todos os canais possíveis" para o registro de ocorrências de violência doméstica.

— É preciso que as mulheres possam se sentir seguras para fazer, ou, se elas não fizerem, que chegue ao conhecimento do Estado quando há alguma condição de agressividade, de suspeita de alguma situação que possa envolver um caso de agressão contra as mulheres. Se o Estado souber, ele tem que agir, mas o problema anterior é saber, ser notificado, como foi na boa parte desses casos que se tornaram chocantes nas últimas semanas — afirmou Eduardo Leite.

Na sexta-feira (9), a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Eio Grande do Sul anunciou a substituição do delegado Fernando Sodré por Heraldo Guerreiro. Sodré havia cobrado as delegadas Cristiane Ramos e Carolina Funchal Terres sobre a informação, publicada pela jornalista Adriana Irion, de que 307 mulheres deixaram de formalizar a ocorrência de violência doméstica.

Depois do episódio, a delegada Carolina entrou em licença-médica e, na quinta-feira (8), Cristiane colocou o cargo de chefe da Deam à disposição. A Associação dos Delegados de Polícia (Asdep) divulgou notas de solidariedade às delegadas e protestou contra a forma como foram tratadas.

Em nota, a SSP informou que Sodré pediu aposentadoria e deixará a Polícia Civil.

O que disse a SSP

A Secretaria da Segurança Pública do RS comunica a troca na chefia da Polícia Civil. Com o pedido de aposentadoria do delegado Fernando Sodré de Oliveira, assume o cargo o atual subchefe de Polícia delegado Heraldo Chaves Guerreiro. Para a subchefia, assume a delegada Adriana Regina da Costa.