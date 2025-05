Grupo RBS integra o Marketing Network Brasil como patrocinador master

Parador RBS vai receber público em evento na Bahia. Arquiteta Denise Herwig/Inventa Evento / Divulgação

O Grupo RBS participa, como patrocinador master, do Marketing Network Brasil (MNB), um dos principais encontros do setor no país. O evento ocorre entre 15 e 18 de maio, no Tivoli Ecoresort Praia do Forte, na Bahia. A iniciativa é uma realização do Meio & Mensagem.

A RBS marca presença no evento com um espaço exclusivo de experiências e a participação de executivos, destacando o compromisso com inovação e parcerias estratégicas na comunicação. A edição de 2025 também marca o retorno do Grupo RBS ao evento.

— Em 2024 não pudemos estar presentes nesse evento tão relevante para o mercado publicitário, por conta das enchentes no RS. Praticamente após um ano da tragédia climática, retornamos ao MNB em um momento especial, exaltando a força da retomada do nosso Rio Grande e com inúmeras oportunidades para as marcas se conectarem verdadeiramente com os gaúchos — destaca Patrícia Fraga, diretora-executiva de Mercado do Grupo RBS.

Além de Patrícia, a RBS será representada por Fernando Tornaim, vice-presidente do Conselho de Gestão da RBS; Roberto Sirotsky, integrante do Conselho de Gestão da RBS; e Matheus Carvalho, diretor comercial. O quarteto participa de palestras, ações exclusivas e atividades de relacionamento com os principais nomes do setor, além de conduzir uma apresentação institucional da RBS.