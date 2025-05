Apontado como principal liderança do Terceiro Comando Puro (TCP), Thiago da Silva Folly, conhecido como TH da Maré, foi morto nesta terça-feira (13), durante operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) contra o crime organizado. A ação é realizada desde o início da manhã no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro.