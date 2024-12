Prazo para escolha de tamanho do uniforme escolar da rede estadual gaúcha é ampliado 

O prazo para a escolha do tamanho dos uniformes escolares para alunos da rede estadual do Rio Grande do Sul foi ampliado. O período seria encerrado nesta sexta-feira (13), mas foi estendido até o dia 18 de dezembro. Dos 740 mil estudantes, cerca de 530 mil concluíram a solicitação até esta quinta-feira (13).

O processo de escolha é feito de forma online, por meio do site do governo do Estado. Após a confirmação do tamanho do uniforme, a instituição de ensino em que o aluno está matriculado será informada, e os kits serão entregues na escola, sem custo para as famílias. O estudante que realizar a matrícula em janeiro de 2025 também deverá preencher as informações para receber as roupas.