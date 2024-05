Episódios de chuva e vento que causam cheias e deslizamentos, que carregam casas e carros, o que culmina em mortes – ao menos 161, além de dezenas de desaparecimentos, desde junho de 2023. Se já vinham dando indícios de aumentarem desde 2015, no ano passado as enchentes se tornaram rotina no Rio Grande do Sul, dando sinais de que vieram para ficar. Entre especialistas, a compreensão é de que os parâmetros de monitoramento desses fenômenos mudaram, e um alerta é dado em uníssono: é urgente priorizar o investimento em sistemas de prevenção, mitigação e adaptação ao “novo normal”.