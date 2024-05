Irmanados pela proximidade geográfica e pelo culto à vida noturna e boa mesa, dois dos mais tradicionais bairros de Porto Alegre sucumbiram à fúria da enchente que varreu Porto Alegre. Pelas esquinas onde se bebia cerveja com o desprendimento dos boêmios na Cidade Baixa e passeava com a serenidade dos idosos no Menino Deus, agora há refugiados esparramados pelas calçadas, tendas distribuindo remédio contra leptospirose e uma profusão de barcos trazendo gente que jamais imaginou ver a água subindo pelas paredes do apartamento.