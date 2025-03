Passagem de ônibus em Porto Alegre fica mais cara a partir desta segunda-feira

Renan Mattos / Agencia RBS

O novo valor da passagem de ônibus de Porto Alegre começa a ser cobrado nesta segunda-feira (31). O aumento da tarifa de R$ 4,80 para R$ 5 foi publicado no Diário Oficial do Município na sexta-feira (28), uma semana após ter sido anunciado pela prefeitura.

Conforme Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), entretanto, para quem já recarregou o Cartão TRI até este domingo (30), os créditos serão descontados com o valor antigo pelo período de 30 dias. O mesmo vale para quem já tiver adquirido QRcodes pelo aplicativo do TRI.

O reajuste de 4% é o primeiro desde julho de 2021. Com o preço de R$ 5, Porto Alegre passa a ter a oitava tarifa mais cara entre as capitais brasileiras. A prefeitura alega que a Capital poderia estar ainda mais acima no ranking se não fossem as medidas tomadas pelo Executivo, como a redução do número de isenções, realizada em 2021, e o subsídio.

Isso porque, mesmo com a elevação na passagem, a prefeitura seguirá fazendo aportes às empresas do setor. No ano passado, o montante chegou a R$ 186 milhões.

Para 2025, a estimativa é que chegue a R$ 218 milhões, um valor recorde. Segundo o prefeito Sebastião Melo, se não fosse este subsídio, a passagem custaria R$ 6,65.

Tarifa foi anunciada no dia 21 pela prefeitura. Alex Rocha / PMPA

No dia em que anunciou o reajuste, Melo criticou a falta de apoio dos governos federal e estadual. Segundo ele, "não dá mais" para as prefeituras arcarem com o custo do transporte público sozinhas.

Leia Mais Mesmo com aumento da passagem de ônibus, empresas serão socorridas com valor recorde em 2025

Em Porto Alegre, seguem valendo as isenções para sete grupos. Idosos, estudantes, enfermos e acompanhantes, crianças e adolescentes de baixa renda, soldados da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros em serviço e pessoas com HIV em tratamento têm direito a não pagar a tarifa.

Reajuste nos táxis